13 Bin Havai Fişekle Görsel Şölen

Tokyo'nun en büyük festivallerinden biri olan Egogawa Havai Fişek Festivali'nde 13 bin havai fişek patlatıldı. İzleyenlere görsel şölen yaşatan festivale turistler ve yerel halk akın etti.

Tokyo'nun Edogawa bölgesinde 40 yıldır geleneksel olarak gerçekleştirilen ve şehrin en büyük festivallerinden biri olan Egogawa Havai Fişek Festivali (Edogawa Hanabi Taikai) izleyenlere görsel bir şölen yaşattı. 1 saatte 13 bin havai fişeğin patlatıldığı festivalde, ilk 5 dakikada bin havai fişek gökyüzüyle buluştu. On binlerce Tokyolunun katıldığı festivalin düzenlendiği alanda yer bulabilmek için turistler ve yerel halk saatler öncesinden alana akın etti. Alana giden toplu taşıma araçları için uzun kuyruklar oluştu. Turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği festivale, bazı Japonlar ise geleneksel kıyafetleri "Yukata" ile katıldı. Festivale Japon eşiyle katılan Türk Kaan Hançer festival hakkında, "Çok harika bir festivaldi, Tokyo'nun en büyük havai fişek festivali olarak biliniyor" diye konuştu. Kaan Hançer'in eşi Mayuko Hançer giydikleri geleneksel kıyafetlere dikkat çekerek, "Aslında bu kıyafetler 5 yüzyıl önce pijama olarak kullanılıyordu" diye konuştu.

13 bin havai fişekle izleyenlere görsel şölen yaşatan festival 1 saatin ardından sona erdi. - TOKYO