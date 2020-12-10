13 bin 944 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi
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13 bin 944 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi

10.12.2020 08:28 | Son Güncelleme: 10.12.2020 08:33
13 bin 944 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 bin 944 adet sentetik ecza elde edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 bin 944 adet sentetik ecza elde edildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında içerisinde uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta ve araçta bulunan B.U., O.A ve H.K. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada 13 bin 944 adet 300 mg sentetik ecza bulundu.

Ekiplerin gözaltına aldığı B.U., O.A ve H.K., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mevcutlu olarak 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli mercilere çıkarılacak. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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