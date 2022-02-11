13 bin 500 doları otobüste unuttular

İSTANBUL (DHA) - BURSA'dan İstanbul'a gelmek için otobüse binen yabancı uyruklu 4 kişi, içerisinde 13 bin 500 dolar ile pasaportlarının bulunduğu çantayı otobüste unuttu. Yaklaşık değeri 183 bin lira olan para dolu çanta, otobüs firması yetkilileri tarafından sahibine teslim edildi.

Olay, geçen pazartesi saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Manisa - İstanbul seferini yapan otobüse Bursa'dan binen 4 Libyalı, otobüs Alibeyköy Cep Otogarı'na geldiğinde indi. Otobüsün hareket etmesinin ardından yabancı uyruklu kişiler, içerisinde pasaportları ve para bulunan el çantasını otobüste unuttuklarını fark etti. Durumu firmaya bildiren kişiler, otobüsün 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda olduğunu öğrendi. Bunun üzerine otobüsün içini arayan firma yetkilisi, çantanın koltukların arasına düştüğünü gördü.

ÇANTA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

"BU KADAR PARA OLDUĞUNU TAHMİN ETMEMİŞTİM"

Firma yetkilisi Emin Kamış, "Arkadaşlar Alibeyköy Otogarı'nda inmişler. Oradaki görevli arkadaş, bizi arayarak otobüste eşya unutulduğunu söyledi. Biz de otobüsün için yere düşmüş bir çanta bulduk. Çantayı açtım, içinde pasaportlar ile para olduğunu gördüm. Çantanın fotoğrafını çekip kayıt altına aldım ancak paraları saymadım. Çantanın sahibi geldi, biz de teslim ettik. 13 bin 500 dolar ile 4 adet pasaport vardı. Bu kadar para olduğunu tahmin etmemiştim. Allah, kimseye haram yedirmesin. Sadece biz değil, bütün otobüs firmaları bu konuda gayret gösteriyor. Kimsenin malına zeval gelmesin" dedi.