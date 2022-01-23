13 bin 22 kilometrelik demir yolunda 'kar' alarmı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), kuvvetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için tüm ekiplerini seferber etti.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), kuvvetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için tüm ekiplerini seferber etti. 13 bin 22 kilometrelik demir yolu hattında ekipler, kar küreme ve buz kırma çalışması yapıyor.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt genelinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle demir yolu taşımacılığında herhangi bir aksama yaşanmaması için 8 bölge müdürlüğü ve merkezdeki kriz masası teyakkuza geçti. Yolcu ve yük trenleri ile özellikle ihracat trenlerinin zorlu hava koşullarında seferlerini aksamadan tamamlayabilmesi için önlemler arttırıldı. 13 bin 22 kilometrelik demir yolu hattında görevli olan personele 1500 takviye yapıldı.

TREN HIZ LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Tipi nedeniyle bazı bölgelerde de tren hız limitleri düşürülerek kontrollü geçişler sağlanıyor. Yer yer tipi şeklinde yağan kar nedeniyle kar küreme, buzlanmaya karşı da solüsyon çalışmaları yapılıyor. Sinyalizasyon bakım ekipleri, trafik işletim sisteminde aksama olmaması için 24 saat esasına göre görev yapıyor. Görevlendirilen ekipler donmayı önlemek için makas temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Demir yollarında kar küreme için 16 küreme aracı, 65 demir yolu aracı, 48 kataner bakım aracı, 73 yol bakım aracı, 71 tamir ve bakım aracı, 350 kara yolu ulaşım-sinyalizasyon bakım aracı 24 saat sefer yapıyor.