13 ayrı yakalama kararı bulunan kadın 3 yıl sonra yakayı ele verdi

KIRŞEHİR (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 13 ayrı yakalama kararı olan, kesinleşmiş 24 yıl 10 hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan kadın, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında Karaman, Ankara, Antalya, Kırşehir ve Sivas Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'mala zarar verme' suçlarından 13 ayrı yakalama emri ile 3 yıldır aranan ve toplamda 24 Yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nazan K.'yı (30) yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesinde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Nazan K., düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca Nazan K.'nın, Antalya, Sivas, Karaman ve Kırşehir'deki polis merkezleri bölgesinde meydana gelen evden hırsızlık suçlarından, 9 ayrı dosyadan firari olarak arandığı da tespit edildi. - KAYSERİ

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