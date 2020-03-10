13 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı Elazığ'da 13 ayrı hırsızlık suçundan yakalanan zanlı tutuklandı.

Elazığ'da 13 ayrı hırsızlık suçundan yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, kentte gerçekleşen hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında iki ayrı evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan C.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

13 ayrı hırzlık olayında kaydı bulunduğu öğrenilen C.D, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA