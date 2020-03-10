13 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı
Elazığ'da 13 ayrı hırsızlık suçundan yakalanan zanlı tutuklandı.
10.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:50
Elazığ'da 13 ayrı hırsızlık suçundan yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, kentte gerçekleşen hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında iki ayrı evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan C.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
13 ayrı hırzlık olayında kaydı bulunduğu öğrenilen C.D, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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