13 ayda biten dijital dönüşüm projesi, teknoloji şirketlerinin gündeminde

Türkiye'de 2020 yılında hayata geçirilen dijital dönüşüm projelerinden Vitramax, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'ni teknoloji şirketlerinin gündemine taşıdı.

Türkiye'de 2020 yılında hayata geçirilen dijital dönüşüm projelerinden Vitramax, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'ni teknoloji şirketlerinin gündemine taşıdı. 103 ülkeden yarım milyona yakın üyesi bulunduğu belirtilen SAPinsider, Vitramax'ın başarısının ardında yatanları açıkladı.

Pandeminin dijital dönüşümün de önünü açtığı belirtildi. Boston Consulting Group (BCG) tarafından geçen yıl yapılan araştırmada, şirketlerin yüzde 80'inden fazlasının büyük ölçüde pandemiye yanıt olarak dijital dönüşümlerini hızlandırmayı planladığı belirlendi.

DÜNYA TEKNOLOJİ LİDERLERİNİN GÜNDEMİNDE

İş hedeflerini teknolojiyle buluşturmaya pandemiden önce karar verdiği belirtilen Eczacıbaşı Yapı Gereçleri (EYAP) ise uzaktan çalışma düzenine rağmen 13 ayda tamamlayıp bu yılın başında canlıya aldığı dijital dönüşüm projesiyle dünya teknoloji liderlerinin gündemine girdiğini duyurdu. Fortune 500 şirketlerindeki BT liderlerinin yüzde 83'ünün üye olduğu SAPinsider, 20 yıldır yayınladığı dergisinin son sayısında, EYAP'ın Vitramax adlı başarılı dijital dönüşüm projesini teknoloji dünyasına paylaştı. Dergi, yapı ürünleri alanındaki uluslararası dağıtım ağını uzun yıllar süren yoğun satın alma faaliyetleriyle büyüten Eczacıbaşı VitrA'nın daha çevik olmak ve müşteri deneyimini artırmak için büyük resim görme vizyonuyla dijital dönüşümü benimsediği yorumunu yaptı.

2020'NİN EN BÜYÜK SAP PROJESİ

SAPinsider'a konuşan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri BT Direktörü ve Dijital Lideri Alp Güldür, bu yıl canlıya alınan Vitramax projesi hakkında şunları söyledi:

"2020'de ülkemizin en büyük SAP proje-sine imza attık. Planlamadan üretime ka-dar temel iş süreçlerini optimize eden ve dijitalleştiren bütünsel bir programdan ya-rarlanmak için SAP S/4HANAyı tercih ettik. Akıllı ERP'nin 19 farklı modü-lünün yanı sıra müşteriyle temas noktalarımızı dönüştürecek 5 bulut tabanlı modülü dev-reye aldık. Süreçleri standart hale getirmek ve kullanıcı dostu ekranlar oluşturmak için SAP Fiori'yi kullanarak müşteri ve çalışan memnuniyetini artırdık. Ayrıca SAP'nin yeni nesil saha yönetimi çözümü de Türkiye'de ilk kez EYAP bünyesinde devreye alındı."

PANDEMİYE RAĞMEN 13 AYDA BİTTİ

Dijital dönüşümde başarılı olmak için işkollarının ihtiyaçlarına göre şekillendirilen, amaca uygun, modern bir teknoloji mimarisi ve veri platformunu devreye almak gerektiğine dikkat çeken Güldür, "Biz BT ekibi olarak yalnızca etkinleştirici bir rol üstlendik. Projenin sahibi Eczacıbaşı VitrA'daki işkollarıydı. Projenin üst yönetimden tam destek alması da başarılı olmasındaki bir diğer önemli etkendi. Vitramax, yaklaşık 250 kişilik Eczacıbaşı ekibinin, SAP Türkiye, Vektora, Felece, Improva ve GoLive olmak üzere 5 farklı yüklenicinin 100 kişilik danışman ekibiyle ça-lışmasının sonucunda 13 ay gibi kısa bir zamanda tamamlandı. Türkiye, Almanya, İngiltere ve Fransa olmak üzere 4 lokasyondaki 5 farklı şirketten girdiler toplandı. Tüm bu süreçte çalışmalar farklı zaman dilimlerindeki bireylerle 4 farklı dilde ba-şarıyla yürütüldü. Bu da bize dijital dönüşümün başarısı için planlama ve organi-zasyonun ne kadar önemli olduğunu gösterdi" diye konuştu.

İHTİYAÇ HARİTASI 4 AYDA ÇIKARILDI

Aynada kendilerine bakıp nereye gitmek istediklerine karar verdiklerini söyleyen Güldür, projenin hazırlık çalışmalarına da şu şekilde değindi:

"Deloitte ve SAP Türkiye ile 4 ay boyunca çalışarak ihtiyaç haritamızı çıkardık. Tüm proje paydaşlarına 3 yıllık vizyonlarını sorduk. Lojistik, satış, e-ticaret ve finans ekiplerindeki uzman kullanıcıların görüşlerini topladık. Projenin her aşama-sında, iş kolları ve proje ekiplerinden aldığımız geribildirimlere göre ayarlamalar yaptık."

SEVKİYATLAR YÜZDE 30 ARTTI

Dijital dönüşüm projesini canlıya aldıktan sonra ek insan kaynağına gerek olmadan üretim ve sevkiyat çıktılarını artırdıklarını söyleyen BT Direktörü Güldür, sevkiyatlardaki yüzde 30'luk artışa dikkat çekti ve son olarak şunları söyledi:

"Projeden çok kısa sürede sağladığımız faydalardan biri, 10 binin üstündeki ürün çeşitliliğine rağmen, teklifleri karşılama ve siparişleri müşteriye ulaştırma yetkinliğimizin artması oldu. Vitramax'tan önce ayda 300 bin parça sevkiyat yapabiliyorken, proje canlıya alındıktan kısa bir süre sonra, insan kaynağını artırmadan bu rakamı 430 bine çıkardık."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı