13 Aralık Masterchef Türkiye kaptan kim oldu? MasterChef Türkiye 13 Aralık kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef kaptan kim seçildi?
Masterchef Türkiye'de 13 Aralık Pazartesi akşamı yarışmacılar kaptanlık için kıyasıya mücadele sergiledi. 13 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan bölümde kaptanlık yarışında mavi önlüğü ve kırmızı önlüğü kimlerin kazandığı merak edildi. Peki, Masterchef Türkiye'de haftanın kaptanları kimler oldu? Masterchef Türkiye kaptan kim oldu? MasterChef Türkiye 13 Aralık 2021 kazanan isim belli oldu! Masterchef kaptan kim seçildi?
Masterchef Türkiye'de bu akşam kaptanlık için büyük mücadele verildi. Kaptanlık için mücadele veren yarışmacılar ile ilgili vatandaşlar en çok "Masterchef Türkiye'de haftanın kaptanları kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 kaptanlar kim oldu? MasterChef Türkiye 13 Aralık 2021 kazanan isim belli mi?" sorularını araştırmakta. İşte MasterChef Türkiye'nin ilk hafta kaptanları…
MasterChef Türkiye'de mavi önlüğü kazanan isim belli oldu. Şefler, bu hafta gerçekleşen kaptanlık mücadelesinde yarışmacılardan güveç yapmasını istedi. Buna göre şeflerin tabağını en çok beğendiği Burcu, MasterChef'te haftanın ilk kazananı oldu. Burcu, mavi önlüğü kazanmasının ardından Kırmızı Takım kaptanı olarak Eren'i seçti. Böylece ilk hafta kaptanları Burcu ve Eren oldu.
Kazanan Burcu mavi takım kaptanı olurken, mavi takımda yer alacak isimler;
Burcu - Kaptan
Araz
Hasan
Mert
Burcu'nun seçtiği isim olan Eren kırmızı takım kaptanı olmaya hak kazandı. Kırmızı takımda yer alacak isimler ise şu şekilde.
Eren - Kaptan
Sergen
Tahsin
Dilara
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