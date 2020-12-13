13 Aralık Masterchef kim elendi? Masterchef Türkiye 2020'de bu akşam elenen isim kim oldu?
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13 Aralık Masterchef kim elendi? Masterchef Türkiye 2020'de bu akşam elenen isim kim oldu?

13.12.2020 22:23 | Son Güncelleme: 13.12.2020 22:28
13 Aralık Masterchef kim elendi? Masterchef Türkiye 2020'de bu akşam elenen isim kim oldu?

Masterchef Türkiye 2020'nin sonuna yaklaşırken heyecan da artıyor. Haftanın takımları 3'er kişiden oluştu. Mavi ve kırmızı takımlar son kez bu hafta karşı karşıya geliyor. Masterchef eleme adaylarının sonuncusu bu akşam belli oluyor ve bir kişi eleniyor. 13 Aralık Masterchef kim elendi? Masterchef Türkiye 2020'de bu akşam elenen isim kim oldu?

Masterchef eleme heyecanı devam ediyor. Balkan yemekleri ile yarışan iki takım sonrasında bir eleme adayı daha bu akşam belli oluyor. Masterchef'te bu akşam Balkan yemekleri yapılıyor. İki aşamadan oluşan eleme gününde ilk olarak bir eleme adayı daha belirleniyor. 3 eleme adayının yeniden yaraşacağı gün sonunda bir kişi elenecek.

13 Aralık Masterchef kim elendi? Masterchef Türkiye 2020'de bu akşam elenen isim kim oldu?

13 ARALIK MASTERCHEF YEMEKLERİ

Masterchef'te bu akşam Balkan yemekleri yapıldı.

Şile paprika - kırmızı takım (Kazanan)

Tavce gravce - mavi takım (Kazanan)

Boşnak böreği - Kırmızı takım (Kazanan)

Mişöriz - Mavi takım (Kazanan)

Kaymaçina - Kırmızı takım (Kazanan)

bu akşam yapılan yemekler arasında oldu.

13 Aralık Masterchef kim elendi? Masterchef Türkiye 2020'de bu akşam elenen isim kim oldu?

13 ARALIK MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Mavi takımda Barbaros, Serhat ve Sefa yer alıyor. Kırmızı takımda ise Özgül, Emir ve Eray bulunuyor. İlk eleme adayları Sefa ve Serhat oldu. Son eleme adayı ise kırmızı takımın kaybetmesi nedeniyle Barbaros oldu.

Elenen isim belli oluyor...

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