13 Aralık Masterchef kaptan düellosunu kim kazandı? Masterchef'te düelloyu hangi kaptan kazandı? Masterchef avantaj oyununu hangi takım kazandı.

Masterchef avantaj kim kazandı? 13 Aralık Masterchef avantaj oyunu nedir, hangi takım kazandı? sorularının yanıtı araştırılıyor.Bu akşam başlayan yeni haftada Mavi takım kaptanı Burcu, Kırmızı takım kaptanı Eren oldu. Şeflerin istediği şekilde en güzel yemeği yapan yarışmacı, takımına önemli bir avantaj kazandıracak. Bu akşam Masterchef'te kaptanlar düellosunu kim kazandı? Masterchef hangi kaptan kazandı?

13 ARALIK MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım kaptanı Burcu ile kırmızı takım kaptanı Eren, düelloda karşı karşıya geldi. Kaptanlar,somon, ördek ve dana fileto pişirdiler. Yapılan yemekleri tadan şefler kazananı açıkladı.Kaptanlar düellosunu kazanan Eren oldu.

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de mavi önlüğü kazanan isim belli oldu. Şefler, bu hafta gerçekleşen kaptanlık mücadelesinde yarışmacılardan somon, ördek ve dana fileto pişirmelerini istediler.. Buna göre şeflerin tabağını en çok beğendiği Burcu, Masterchef'te haftanın ilk kazananı oldu. Burcu, mavi önlüğü kazanmasının ardından Kırmızı Takım kaptanı olarak Eren'i seçti. Böylece ilk hafta kaptanları Burcu ve Eren oldu.

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Şefler, MasterChef 2021 yeni bölümde kazanan ismi belirlemek için son değerlendirmeyi açıkladı. Burcu, bu haftanın mavi takım kaptanı oldu.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM SEÇİLDİ?

MasterChef'te bu haftanın mavi takım kaptanı Burcu oldu. Burcu, bir hafta boyunca mücadele edeceği Kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçti.

MASTERCHEF AVANTAJ OYUNU NEDİR?

MasterChef'te "Kaptanlar Düellosu" oyununu kazanan mavi takımın avantajı belli oldu. Mavi takım kaptanı Hasan, kendi takımından bir isim ile karşı takımdan bir isimin karşı karşıya geleceği grupları oluşturma hakkına sahip oldu.

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