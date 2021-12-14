13 Aralık Masterchef kaptan düellosunu kim kazandı? Masterchef'te düelloyu hangi kaptan kazandı? Masterchef avantaj oyununu hangi takım kazandı.
MasterChef'te kaptanlar düellosunu kazanan isim belli oldu. Takımların oluşturulması sonrasında kaptanlar, düelloda karşı karşıya geldi. Şefler, bu hafta gerçekleşen kaptanlık mücadelesinde yarışmacılardan somon, ördek ve dana fileto pişirmelerini istediler. Burcu ile Eren kaptanlık düellosunda yarıştı. Masterchef avantaj kim kazandı? 13 Aralık Masterchef avantaj oyunu nedir, hangi takım kazandı? sorularının yanıtı merak ediliyor.
Masterchef avantaj kim kazandı? 13 Aralık Masterchef avantaj oyunu nedir, hangi takım kazandı? sorularının yanıtı araştırılıyor.Bu akşam başlayan yeni haftada Mavi takım kaptanı Burcu, Kırmızı takım kaptanı Eren oldu. Şeflerin istediği şekilde en güzel yemeği yapan yarışmacı, takımına önemli bir avantaj kazandıracak. Bu akşam Masterchef'te kaptanlar düellosunu kim kazandı? Masterchef hangi kaptan kazandı?
Mavi takım kaptanı Burcu ile kırmızı takım kaptanı Eren, düelloda karşı karşıya geldi. Kaptanlar,somon, ördek ve dana fileto pişirdiler. Yapılan yemekleri tadan şefler kazananı açıkladı.Kaptanlar düellosunu kazanan Eren oldu.
Masterchef Türkiye'de mavi önlüğü kazanan isim belli oldu. Şefler, bu hafta gerçekleşen kaptanlık mücadelesinde yarışmacılardan somon, ördek ve dana fileto pişirmelerini istediler.. Buna göre şeflerin tabağını en çok beğendiği Burcu, Masterchef'te haftanın ilk kazananı oldu. Burcu, mavi önlüğü kazanmasının ardından Kırmızı Takım kaptanı olarak Eren'i seçti. Böylece ilk hafta kaptanları Burcu ve Eren oldu.
Şefler, MasterChef 2021 yeni bölümde kazanan ismi belirlemek için son değerlendirmeyi açıkladı. Burcu, bu haftanın mavi takım kaptanı oldu.
MasterChef'te bu haftanın mavi takım kaptanı Burcu oldu. Burcu, bir hafta boyunca mücadele edeceği Kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçti.
MasterChef'te "Kaptanlar Düellosu" oyununu kazanan mavi takımın avantajı belli oldu. Mavi takım kaptanı Hasan, kendi takımından bir isim ile karşı takımdan bir isimin karşı karşıya geleceği grupları oluşturma hakkına sahip oldu.
Haberler.com - Gündem