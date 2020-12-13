13 Aralık Masterchef eleme adayları kimler?

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Son 5 kişinin kalacağı Masterchef'te bu akşam bir kişi elenecek. 13 Aralık Masterchef eleme adayları kimler?

MasterChef 13 Aralık 2020 tarihli eleme yarışı başlıyor. MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz günlerde düzenlenen dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Dokunulmazlık oyunlarıyla birlikte eleme adayları olarak seçilen yarışmacı Sefa ve Serhat'ın ardından 3 isim belirlenecek. Ardından 3 yarışmacı arasından biri bugün MasterChef'e veda edecek.

MasterChef'te bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef'te yapılan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren 3 yarışmacı, bu akşam elenmemek için tüm hünerlerini sergilemeye çalışacaklar. ilk dokunulmazlık oyununda Sefa ve ikinci dokunulmazlık yarışında 2. isim Serhat eleme adayı oldu...

13 ARALIK MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'in önceki bölümlerinde yayınlanan ilk dokunulmazlık oyununda Sefa eleme potasına gitmişti. Oynanan 2. dokunulmazlık oyununda potaya giden 2. isim Serhat oldu. 3. dokunulmazlık oyunu )13 Kasım Pazar ) bu akşam oynanacak ve 3 eleme adayından birisi yarışmaya veda edecek.

12 Aralık tarihinde yayınlanan bölümde oylama sonucu dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Bu gelişmenin ardından kaybeden mavi takım, bireysel dokunulmazlık için yarıştı.

İlk oyunu da kaybeden mavi takımdan Sefa haftanın ilk eleme adayı oldu. Bu nedenle mavi takımın diğer iki ismi Barbaros ve Serhat bireysel dokunulmazlık düellosuna çıktı.

Bireysel dokunulmazlık oyununda Mehmet şefin imza tabağı yapılması istendi. Yarışmacılar, eleme potasına girmemek için Limon meringue ve çikolata kapsül isimli yemekleri yapmaya çalıştı.

Bireysel dokunulmazlığı Barbaros kazandı. Bu sonuçla birlikte Serhat haftanın ikinci eleme adayı oldu ve potaya çıktı.

Haftanın son ele me adayı da bugün belli olacak. Yarışmacı sayısı 5'e düşünce de takım oyunu dönemi kapanacak ve bireysel yarışmalar başlayacak.