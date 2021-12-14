13 Aralık 2021 Haberleri
13 Aralık 2021 Manşet Haberleri.
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- Asansörde genç kıza tecavüz etmek isteyen sapık, daha önce de kız çocuğuna tacizde bulunmuş
- Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların 'Biontech' firmasına ait olduğu ortaya çıktı
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- Yurtta fenalaşan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
- Rıdvan Dilmen canlı yayında üstüne basa basa ayrılığı ilan etti: Vitor Pereira gidecek
- Yurtta fenalaşan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti! Ölümle ilgili kahreden iddia
- Parti kuracağını açıklayan Ayhan Bilgen HDP'den istifa etti
- Hepsi grubuyla ünlenen şarkıcı Gülçin Ergül kaza geçirdi, aracı kullanan sevgilisi yaşamını yitirdi
- 55 suç kaydı bulunan saldırgan, eski eşini 7 yerinden bıçakladı
- Kanarya büyük fırsat tepti! Gaziantep deplasmanından eli boş dönen Fenerbahçe, zirveyle puan farkını eritemedi
- Çeşitli şehirlerde 139 kez intihara kalkışan adam, bu sefer de Rize'de 6 katlı binanın çatısına çıktı
- Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı, çıkan kavgayı polis ayırmakta zorlandı
- Meclis'te olay gönderme! Bakan Çavuşoğlu'nun golf eleştirisine verdiği yanıt AK Partilileri coşturdu
- Takip ettiği genç kızı asansörde yakalayan sapık, tecavüze kalkıştı! O anlar kamerada
- Fenerbahçe taraftarı kimseye böyle isyan etmedi! Luiz Gustavo artık takımda istenmiyor
- Halk Ekmek önlerinde uzayan kuyrukların görüntülerine Ekrem İmamoğlu'ndan tepki
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Semih Tümen: Enflasyonda üç haneyi görmek işten bile değil
- Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor! Karşılıklı temsilciler atanacak
- Bakan Pakdemirli, merak uyandıran paylaşımlarının detaylarını yarın açıklayacak
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- İzleyenler gözlerine inanamadı! Fenerbahçe sezonun en uzaktan atılan golünü yedi
- Düğünde keyifli anlar yerini paniğe bıraktı! Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere çakıldı
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- Dolardaki rekor sonrası Erdoğan'ın, Kavcıoğlu ve Nebati ile görüşmesi 5 saat sürdü
- Bütçe görüşmelerinde MHP'li vekilin Selahattin Demirtaş'a terörist iması yapması tartışmanın fitilini ateşledi
- Yaşlı çiftin tartışmasında kan aktı! Eşini 2 el ateş ederek öldürdü
- Sivasspor'dan tepki çeken paylaşım! Muslera'nın içler acısı görüntüsüyle galibiyeti kutladılar
- Aslan kan kaybetmeye devam ediyor! Galatasaray galibiyet hasretine Sivas'ta da son veremedi
- Son Dakika: Galatasaray'da Muslera depremi! Sahayı sedye üzerinde terk etti
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- Bir mucize yaşanmazsa Beşiktaş'ın hocası belli! 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor
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#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz?— Haberler (@Haberler) December 13, 2021
Sizce, Beşiktaş medyada ismi geçen hangi teknik direktör adayı ile anlaşmalı? #Beşiktaş | #ŞenolGüneş | #Cherchesov | #Pinherio— Haberler (@Haberler) December 12, 2021
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