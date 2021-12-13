13 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 FTA Antalyaspor - Trabzonspor

02:45 1 Yıldız 10 Gol

03:00 Ç. Rizespor - Göztepe

04:45 Arşiv Süper Lig: Malatyaspor - A. Alanyaspor

05:00 M. Başakşehir - Kasımpaşa

06:45 Arşiv Süper Lig: Malatyaspor - A. Alanyaspor

07:00 V. Karagümrük - İH Konyaspor

08:45 1 Yıldız 10 Gol

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Süper Hikayem

13:00 Maç Başlıyor

13:30 A. Demirspor - G. Giresunspor

15:30 Maç Başlıyor

16:00 Y. Malatyaspor - A. Alanyaspor

18:00 Beın Süper Lig

19:00 Beşiktaş - Y. Kayserispor

19:45 beIN Süper Lig

20:00 Beşiktaş - Y. Kayserispor

21:00 beIN Süper Lig

23:00 Trio

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