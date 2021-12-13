13 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
13 Aralık 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Z Raporu
01:00 FTA Antalyaspor - Trabzonspor
02:45 1 Yıldız 10 Gol
03:00 Ç. Rizespor - Göztepe
04:45 Arşiv Süper Lig: Malatyaspor - A. Alanyaspor
05:00 M. Başakşehir - Kasımpaşa
06:45 Arşiv Süper Lig: Malatyaspor - A. Alanyaspor
07:00 V. Karagümrük - İH Konyaspor
08:45 1 Yıldız 10 Gol
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Süper Hikayem
13:00 Maç Başlıyor
13:30 A. Demirspor - G. Giresunspor
15:30 Maç Başlıyor
16:00 Y. Malatyaspor - A. Alanyaspor
18:00 Beın Süper Lig
19:00 Beşiktaş - Y. Kayserispor
19:45 beIN Süper Lig
20:00 Beşiktaş - Y. Kayserispor
21:00 beIN Süper Lig
23:00 Trio
Sizce, Beşiktaş medyada ismi geçen hangi teknik direktör adayı ile anlaşmalı? #Beşiktaş | #ŞenolGüneş | #Cherchesov | #Pinherio— Haberler (@Haberler) December 12, 2021
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