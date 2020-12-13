13 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
13 Aralık 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Stuttgart - Bayern Münih
07:00 Süper Lig Özetler
07:25 TFF 1. Lig Özetler
07:30 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Stadyum
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Teknik Analiz
11:20 TFF 1. Lig Özetler
11:25 Takvim Yaprakları
11:30 Spor Hafta Sonu
11:30 Spor Bülteni
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Avrupa Stüdyosu
13:00 Yüz Yüze Futbol
13:25 Altınordu - Akhisarspor
14:00 Hedef Süper Lig
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Adanaspor A.Ş. - Altay
15:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:00 Aktüel Futbol
18:55 Giresunspor - Adana Demirspor
18:55 Bursaspor - Yılport Samsunspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com