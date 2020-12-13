13 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
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13 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

13.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 13.12.2020 06:47
13 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

13 Aralık 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Stuttgart - Bayern Münih

07:00 Süper Lig Özetler

07:25 TFF 1. Lig Özetler

07:30 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Stadyum

08:40 TFF 1. Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Teknik Analiz

11:20 TFF 1. Lig Özetler

11:25 Takvim Yaprakları

11:30 Spor Hafta Sonu

11:30 Spor Bülteni

11:55 Efsanelerin İzinde

12:00 Avrupa Stüdyosu

13:00 Yüz Yüze Futbol

13:25 Altınordu - Akhisarspor

14:00 Hedef Süper Lig

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Adanaspor A.Ş. - Altay

15:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor

18:00 Spor Hafta Sonu

18:00 Aktüel Futbol

18:55 Giresunspor - Adana Demirspor

18:55 Bursaspor - Yılport Samsunspor

21:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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