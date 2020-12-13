13 Aralık 2020 Star Yayın Akışı
13 Aralık 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Akrep
00:30 Dizi
03:00 Ölüm Takımı
03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
04:30 Geniş Aile
05:00 Geniş Aile
07:30 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Sol Yanım
14:00 Menajerimi Ara
15:45 Akrep
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Sefirin Kızı
16:30 Dizi
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
20:00 Menajerimi Ara
Kaynak: InterSinema.com