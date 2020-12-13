13 Aralık 2020 Star Yayın Akışı
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13 Aralık 2020 Star Yayın Akışı

13.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 13.12.2020 06:47
13 Aralık 2020 Star Yayın Akışı

13 Aralık 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Akrep

00:30 Dizi

03:00 Ölüm Takımı

03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

04:30 Geniş Aile

05:00 Geniş Aile

07:30 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sol Yanım

14:00 Menajerimi Ara

15:45 Akrep

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Sefirin Kızı

16:30 Dizi

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

20:00 Menajerimi Ara

Kaynak: InterSinema.com

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