13 Aralık 2020 Haberleri
14.12.2020 01:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 01:20
13 Aralık 2020 Manşet Haberleri.
- Koronada yeni tehlike! Mutasyona uğrayan virüs aşıyı etkisiz hale getirebilir
- Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti
- Usta oyuncu Mete Yavaşoğlu hayatını kaybetti
- Hırvat teknik adam Otto Bariç, koronavirüse yenik düştü
- ABD Hazine Bakanlığı'na ait çok sayıda gizli veri çalındı! Ulusal Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı
- Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek
- Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat istifa etti
- Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti
- Sergen Yalçın Alanya maçı sonrası patladı: Hakemler berbat, kimle mücadele edeceğimizi şaşırdık
- Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti
- İranlı eski milletvekili Nasıri, Zarif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını eleştirdi
- Liverpool, Fulham ile 1-1 berabere kaldı ve liderlik fırsatını tepti
- Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı ABD'de son aşamayı geçip onayı aldı
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti
- Lille Bordeaux'yu 2-1 mağlup etti ve iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü
- İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum
- Sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı
- Galatasaray'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı
- Gaziantep FK, Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti
- Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması
- Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu
- Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti
- Sergen Yalçın'dan maçın hakemine isyan: Hocam bize de çalacak mısın?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, annesi tarafından Ukrayna'ya kaçırılan çocuğuna kavuştu
- Fox TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor
- İbrahim Tatlıses gözyaşları içinde kızı Elif Ada'ya seslendi: Kötü zamanda doğdun
- Son Dakika: Türkiye'de 13 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 218 kişi vefat etti, 26 bin 919 yeni vaka tespit edildi
- Aşırı yağış nedeniyle göle dönen sokaklarda kimi yağmur sesi eşliğinde oynadı, kimi de bota binip kürekle gezdi
- Ankara'da göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti
- Rusya Devlet Başkanı Putin ekonomi yönetimini eleştirdi: Bana masal anlatıyorsunuz
- Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı
- Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma
- Borussia Dortmund, teknik direktör Lucien Favre'nin görevine son verdi
- Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor
- Zehirlenen Rus muhalif Navalni ikinci kez öldürülmeye çalışıldığı iddia edildi
- ABD'de bir kişi, kalkış yapmaya hazırlanan uçağın kanadına tırmandı
- İnfaz koruma memuru, husumetli olduğu komşusunun kulağını ısırarak kopardı
- Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
- Ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs yeniden gözaltında