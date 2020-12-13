13 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı
13 Aralık 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Kefaret
00:45 Ayla
02:45 Bay Yanlış
03:00 Babam Sınıfta Kaldı
05:00 Babam Sınıfta Kaldı
06:00 Şevkat Yerimdar
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
11:15 Kefaret
12:15 Kamera Arkası
13:00 Yasak Elma
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
16:00 Kefaret
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
20:00 Kefaret
Kaynak: InterSinema.com