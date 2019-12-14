13 Aralık 2019 Haberleri
13 Aralık 2019 Manşet Haberleri.
14.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 14.12.2019 00:18
- Torino, Steven Nzonzi için devreye girdi
- Abdullah Gül Şehir Üniversitesi'yle sessizliğini bozdu: Tayyip Bey'i aradım, hukuk içinde bir çözüm üretilebilir, dedim
- Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada
- Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 'hanımağa' lakaplı şahıs tutuklandı
- Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri Varlık Fonu'na geçiyor
- Alanyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı
- Fatih'te silahlı kavga! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada
- Bakan Pekcan: İthalatta yerinde gümrükleme uygulamasını 2020 yılı içinde hayata geçireceğiz
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Otur işine bak' sözlerine yanıt: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti
- Cadde ortasında, en kalabalık saatte kurşun yağdırdı! Vurulan şahıs kurtarılamadı
- ATV'nin 'Kimse Bilmez'i ekranlara veda ediyor!
- Davutoğlu'nun ardından Ali Babacan da harekete geçiyor: Yeni parti Ocak 2020'de kamuoyuna tanıtılacak
- Henry Onyekuru, 4 Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak
- Ceren Özdemir'in katil zanlısının ilk duruşmasının tarihi ve saati belli oldu
- Uzun zamandır görüntülenemiyorlardı! Duygu'nun memleketinde oraya çıktılar
- KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı
- Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı
- Nzonzi'nin kadro dışı bırakılma nedeni belli oldu!
- Karısını kendi yatağında başka bir adamla basan şahıs kurşun yağdırdı!
- Mansur Yavaş'ın yurt dışından bulduğu kredi ABB Meclisi'nde kabul edildi
- 64 yaşındaki şahıstan, 4 yaşındaki çocuğa darp ve cinsel istismar!
- Doğu Demirkol, kalbini Farah Zeynep Abdullah'a kaptırdı! Festivalde yakınlaştılar
- Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti
- AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu!
- Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı
- Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin logosunu ve ismini nasıl bulunduğunu anlattı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj
- Son Dakika: Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı
- Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır
- Son dakika: Trump'a yönelik iki azil maddesi Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderildi
- İşte Okan Buruk'un zaferi getiren o konuşması!
- Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
- ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
- Davutoğlu'nun tanıtım programında en çok ve en az kullandığı kelimeler dikkat çekti
- Ödülü almak için Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden dünya birincisi Türk öğrenci, sınırdan içeri alınmadı
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç-Nihat Özdemir görüşmesine sert tepki gösterdi!
- Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlığı sonrası ilk fotoğrafı ortaya çıktı
- Çalıştığı kurumun 5. katından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili yeni iddialar
- Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası gündemi salladı!
- Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor