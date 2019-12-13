13 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

13.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 13.12.2019 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

02:00 Haberler

02:05 Alp Disiplini

03:30 Alp Disiplini

04:15 Alp Disiplini

05:00 Snooker

07:00 Serbest Kayak

07:30 Alp Disiplini

08:30 Alp Disiplini

09:30 Alp Disiplini

10:35 Snooker

12:30 Biatlon

13:20 Biatlon

14:50 Snowboard

16:15 Biatlon

17:40 Kayakla Atlama

19:00 Biatlon

21:00 Snooker

21:40 Haberler

Kaynak: InterSinema.com