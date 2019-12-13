13 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı
13 Aralık 2019 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
02:00 Haberler
02:05 Alp Disiplini
03:30 Alp Disiplini
04:15 Alp Disiplini
05:00 Snooker
07:00 Serbest Kayak
07:30 Alp Disiplini
08:30 Alp Disiplini
09:30 Alp Disiplini
10:35 Snooker
12:30 Biatlon
13:20 Biatlon
14:50 Snowboard
16:15 Biatlon
17:40 Kayakla Atlama
19:00 Biatlon
21:00 Snooker
21:40 Haberler