13 Aralık 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı
13 Aralık 2019 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Wolverhampton - Beşiktaş
01:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
02:00 Maç Saati
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
06:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
06:00 beIN Manşet
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
11:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
14:15 Maç Saati
15:30 Maç Saati
16:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
17:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
17:00 Taraftar
17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
17:30 TFF 1. Lig Top 10
17:45 Süper Lig Top 10
18:00 Haftanın Öyküleri
18:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
18:30 Taraftar
19:00 Taraftar
19:15 Süper Lig Top 10
19:30 Maç Önü
20:30 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor
21:15 Devre Arası
21:30 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor
22:30 Süper Lig Maç Sonu