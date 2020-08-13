13 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve kaptan Mesut Çaytemel, DHA'ya konuştuÖmer Erdoğan: Sahada mücadele edeceğiz, savaşacağız "Başakşehir hak ettiği bir şampiyonluk kazandı" "Mame Diouf ile ilgileniyoruz" "Anadolu'dan şampiyon çıkar" "Bursaspor'da yaşadığımız şampiyonluk Anadolu...

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve kaptan Mesut Çaytemel, DHA'ya konuştu

Ömer Erdoğan: Sahada mücadele edeceğiz, savaşacağız

"Başakşehir hak ettiği bir şampiyonluk kazandı"

"Mame Diouf ile ilgileniyoruz" "Anadolu'dan şampiyon çıkar" "Bursaspor'da yaşadığımız şampiyonluk Anadolu kulüplerini cesaretlendirdi" "8-9 transfer düşünüyoruz"

Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel: Hatayspor'u Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edeceğiz "İnşallah taraftarımızı çok mutlu ederiz" "Yabancı oyuncu kısıtlaması çözüm olmaz" "Taraftarımız 53 yıldır bunu bekliyordu" "Şampiyonluk kolay olmadı" "Süper Lig benim için de bir ilk" "Taraftarımız da biz de Süper Lig için çok heyecanlıyız"

Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski: Türkiye'de ailemle birlikte çok huzurlu hissediyorum"Antalya şehri ve Antalyaspor, Covid-19 pandemisinde çok iyi sınav verdiler"Yeni sezona daha iyi hazırlanmamız lazım"BEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba için Feriköy Mezarlığı'nda anma töreni düzenlenecek.18.00 Siyah beyazlı ekip hazırlıklarını tek idmanla sürdürecek.

GALATASARAYSarı kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde çift antrenmanla devam edecek.

FENERBAHÇESarı lacivertlilerin çalışmaları sürecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL

22.00 RB Leipzig - Atletico Madrid

Kaynak: DHA