13 Ağustos 2021 Haberleri
13 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
- TEM'de esrarengiz olay! Tertemiz yolda 20 arabanın arka arkaya lastiği patladı
- Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti
- Meteoroloji'den 5 il için sel ve su baskını uyarısı
- Beşiktaş taraftarından Çaykur Rizespor maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz
- Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü
- Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu
- İskoçya'da çocuklar 4 yaşından itibaren kendi cinsiyetlerini seçebilecek
- Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar
- Süper Lig'de sezonun açılış maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti
- BM Genel Sekreteri Guterres'ten acı itiraf: Afganistan'daki durum kontrolden çıktı
- Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu
- Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı
- Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman performansıyla taraftarı mest etti! Övgü dolu paylaşımların arkası kesilmiyor
- Selden etkilenen yerler için 'mücbir sebep hali' ilan edildi
- Fenerbahçe taraftarının 'Korece' şaşkınlığı! Kim transferi sonrası sosyal medya hesabının dili değişti
- Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 7'si ağır 29 yaralı
- Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu
- Son Dakika: Min-Jae Kim resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme imzalandı
- Selin yıktığı Kastamonu'da bu kez hortum paniği yaşandı
- Taraftarlar uzun bir aranın ardından takımlarına kavuştu! Tribünlerdeki renkli anlar objektiflere yansıdı
- Kaçırdığı ambulansı kaldırımdaki kalabalığın üzerine doğru sürdü
- Sportmen hali övgü topladı! Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu fazla kilolarından tamamen kurtuldu
- En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı
- Volkan Demirel yorumculuk kariyerine hızlı başladı: Mert Günok, Beşiktaş'ın en gereksiz transferi
- MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti
- Sağanak yağışlar nedeniyle Ağaran Şelalesi taştı
- Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 21 bin 372 yeni vaka tespit edildi
- Golcü transferi gecikince Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını açtı! Ali Koç'a tepki yağıyor
- Sel bölgesinden yürek sızlatan kare! Olası ölüleri bulmak için kadavra köpekleri çalışıyor
- Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı
- Bahçeli'den Altındağ'daki olaylarla ilgili dikkat çeken çıkış: Ülkemiz ciddi risk altında
- Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe taraftarının ilgisine cevap: Buna alıştım
- Sesi bile titremedi! Kadın spiker canlı yayında kendisine yönelik ölüm tehdidini izleyicilere sundu
- Cin çıkarma vaadiyle kadınları taciz eden ve ilişkiye zorlayan sözde hoca tutuklandı
- Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur birbirini sildi! Hızlı başlayan aşk çabuk bitti
- Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 38'e yükseldi
- Parkta pitbull dehşeti! Kadının burnunun ucunu kopardı, ortalık kan gölüne döndü
- Günün en güzel karesi selin yıktığı Bozkurt'tan! Görevlinin sevinci gözlerinden okundu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gözlerimizi yaşarttı' dediği yeni doğmuş bebeğin kurtarılma anları
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