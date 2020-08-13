13 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı
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13 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı

13 Ağustos 2020 Perşembe günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

13 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı
13.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 13.08.2020 08:07

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:10 Kelime Oyunu

02:20 Kanıt

03:30 Çocuklar Duymasın

05:00 Geniş Aile

06:00 Bodrum Masalı

08:15 Çocuklar Duymasın

10:45 Doktorlar

11:00 Çalıkuşu

13:45 Adını Feriha Koydum

14:00 Adını Feriha Koydum

16:00 Yaprak Dökümü

19:30 Kelime Oyunu

20:45 Arka Sokaklar

23:45 Kanıt

Kaynak: InterSinema.com

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