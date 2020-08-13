13 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı
13 Ağustos 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Teknik Analiz
01:05 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
02:00 Stadyum
04:00 İngiltere Premier Lig Özetler
04:05 Spor Artı
04:30 Süper Lig Özetler
05:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:00 Gündem Futbol Transfer
05:00 Gündem Futbol
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
07:58 İstiklal Marşı
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Lig Hatırası
09:15 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
09:50 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
12:30 Süper Lig Özetler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Transfer Günlüğü
16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
17:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
20:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
20:40 Unutulmaz Milli Takım Golleri
21:00 İleri Üçlü
21:00 Gündem Futbol
21:00 Gündem Futbol Transfer
23:00 Aktüel Futbol
23:00 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com