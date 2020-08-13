13 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı 13 Ağustos 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Teknik Analiz 01:05 Spor Artı 02:00 Aktüel Futbol 02:00 Stadyum 04:00 İngiltere Premier Lig Özetler 04:05 Spor Artı 04:30 Süper Lig Özetler 05:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 05:00 Gündem Futbol Transfer 05:00 Gündem Futbol 06:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 07:58 İstiklal Marşı 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Lig Hatırası 09:15 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller 09:50 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 12:30 Süper Lig Özetler 12:50 Takvim Yaprakları 12:55 Hava Durumu 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Stüdyosu 16:00 Transfer Günlüğü 16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 17:00 Gündem Futbol 18:00 Spor Merkezi 20:00 Spor Akşamı 20:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 20:40 Unutulmaz Milli Takım Golleri 21:00 İleri Üçlü 21:00 Gündem Futbol 21:00 Gündem Futbol Transfer 23:00 Aktüel Futbol 23:00 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com