13 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 13 Ağustos 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu 00:00 beIN Manşet 00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu 01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 01:00 Şampiyon M. Başakşehir Özel Yayını 01:15 Şampiyonluğun Mimarları 01:30 Transfer 02:30 M. Başakşehir Top 10 Gol 02:30 Özel Röportaj 02:30 Süper Lig En İyi 10 Asist 02:45 Maç Saati 03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 04:00 beIN Manşet 04:30 Transfer 05:00 Maç Saati 05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu 05:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu 05:45 Z Raporu 06:00 beIN Manşet 06:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri 07:00 Selçuk İnan Hikaye 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:00 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi 07:15 Süper Lig Maç Özetleri 07:15 Süper Lig Haftanın Golleri 07:30 Özel Röportaj 07:30 Maç Saati 08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 08:00 Şampiyonluğun Mimarları 08:30 Maç Saati 09:15 Maç Saati 09:45 Süper Lig Maç Özetleri 10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 10:15 Asist Kralı Edin Visca 10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 10:30 Geniş Özet 10:30 Şampiyon M. Başakşehir Özel Yayını 11:00 Transfer 12:00 Maç Saati 12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 13:30 Süper Lig En İyi 10 Asist 13:30 Şampiyonluğun Mimarları 13:45 Süper Lig Haftanın Golleri 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:00 Taraftar 14:00 Futbolun Şehirleri 14:15 Maç Saati 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 14:30 Süper Lig Sezonun En İyi 11'i 15:00 Gamer 15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 15:00 Taraftar 15:30 Maç Saati 15:45 M. Başakşehir Top 10 Gol 16:00 Maç Saati 16:00 Şampiyon M. Başakşehir Özel Yayını 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 17:45 Süper Lig En İyi 10 Frikik Golü 17:45 Gol Kralı Alexander Sorloth 18:00 Transfer 18:00 beIN Manşet 19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 19:00 Kolaysa Anlat 19:00 Futbolun Şehirleri 19:45 Selçuk İnan Hikaye 20:00 beIN Manşet 20:00 Özel Röportaj 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 20:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 21:00 Taraftar 21:00 beIN Manşet 21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü 22:00 Atalanta - PSG 22:00 Maç Saati 22:00 beIN Teknik 22:00 Leipzig - A. Madrid 22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi 23:00 Atalanta - PSG 23:00 Leipzig - A. Madrid 23:00 beIN Wellness 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com