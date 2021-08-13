13.08.2021 Basın Duyurusu (Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması)

29 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021­ YÖK­DİL/2) katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile bir (1) adet biyometrik...