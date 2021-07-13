13.07.2021 Basın Duyurusu (Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması)
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13.07.2021 Basın Duyurusu (Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması)

13.07.2021 Basın Duyurusu (Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması)
Habermetre - Haberler | Toplum

TCKK ilişkin değerli bedel tahsilatının Vergi Dairesi Müdürlüklerince, anlaşmalı bankalar ve https://ivd. gib. gov.

TCKK ilişkin değerli bedel tahsilatının Vergi Dairesi Müdürlüklerince, anlaşmalı bankalar ve https://ivd. gib. gov. tr üzerinden yapılmaması halinde değerli kağıt bedeli tahsilatı yapılmadan sınava katılacak adayların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunun alınması sağlanarak Geçici Kimlik Belgesi düzenlenecektir.

İlk mesai gününde değerli kağıt bedelinin yatırılmaması halinde kimlik kartı başvurusu iptal edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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13.07.2021 Basın Duyurusu (Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması) - Haberler
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