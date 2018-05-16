128 Yaşındaki Dünyanın En Yaşlı Kadını Konuştu: Hayatım Boyunca Tek Bir Mutlu Gün Yaşamadım
Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde yaşayan dünyanın en yaşlı kadını, "128 yıldır tek bir mutlu günüm olmadı" diyerek yürekleri dağladı.
Rusya tarafından kimliği onaylanarak dünyanın yaşayan en yaşlı kadını ünvanını alan Koku Istambulova 1 Haziran 1889 doğumlu. Istambulova tam olarak 128 yaşında.
"TEK BİR MUTLU GÜNÜM OLMADI"
Rekorun sahibi yaşlı kadın Çeçenya'da bir köyde yaşıyor. Istanbulova geçtiğimiz günlerde kısa bir röportaj verdi ve hayatından pek de memun olmadığını söyledi.
"Hayatımda tek bir mutlu gün geçirmedim" diyen kadın,her zaman çok çalıştığını, sürekli bahçe kazdığını ve artık yorulduğunu söylüyor. Istambulova,"Uzun yaşamak bana tanrının bir armağanı değil cezası" derken "Keşke gençken ölmüş olsaydım, yaşamıyorum sadece sürünüyorum" diye de ekliyor.
"UZUN YAŞAMAK İÇİN HİÇBİR SIRRIM YOK"
Hayatta kalan son çocuğu olan Tamara'nın 5 yıl önce 104 yaşında ölmesiyle bütün çocuklarını kaybeden kadın, uzun yaşama dair hiçbir sırrı olmadığını, fermente süt içmeyi sevdiğini ve et ile çorbayı hiç yemediğini söyledi. "Spor yapan, özel şeyler yiyen, kendilerini formda tutmaya çalışan insanlar görüyorum ancak ben özel hiçbir şey yapmadım ve nasıl bu yaşa geldim hiç bilmiyorum" diyen Istambulova Rus İç Savaşı'ndan, İkinci Dünya Savaşı'ndan ve iki Çeçen savaşından sağ kurtulduğunu iddia etti.
SİBİRYA'DA SÜRGÜN HAYATI DA YAŞAMIŞ
Stalin tarafından sürgün edilen ve Sibirya'aki kamplarda da kalan kadın, genelde kederli ve kasvetli olmasına rağmen özellikle yaz aylarında evinin dışında en sevdiği yerde otururken, bazen mutlu görünüyor.
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et ve çorba yememek ve fermente sütle beslenmek , , , bunlar zaten sır değilmi gardaşlar , , , uzun yaşayanlar hep süt ürünleriyle ilgili bir besine sahip kafayı kullanın uzun yaşayın, , , hayvanlar gibi et yemeyin. . . . insansınız siz hayvan değil kiCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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akp dönemınde bızde mutlu olamadık..puhahahaCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Bakıyorum her konuya hakimsiniz cahillerCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Yani şu demek oluyor ya hep mutlu ya da hiç mutlu olmamak mış uzun yaşamın sırrıCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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İsme dikkat ettiniz mi?Koku istanbulova ..istanbulun kokusu der gibi..Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır