128 Yaşındaki Dünyanın En Yaşlı Kadını Konuştu: Hayatım Boyunca Tek Bir Mutlu Gün Yaşamadım

Rusya tarafından kimliği onaylanarak dünyanın yaşayan en yaşlı kadını ünvanını alan Koku Istambulova 1 Haziran 1889 doğumlu. Istambulova tam olarak 128 yaşında.

"TEK BİR MUTLU GÜNÜM OLMADI"

Rekorun sahibi yaşlı kadın Çeçenya'da bir köyde yaşıyor. Istanbulova geçtiğimiz günlerde kısa bir röportaj verdi ve hayatından pek de memun olmadığını söyledi.

"Hayatımda tek bir mutlu gün geçirmedim" diyen kadın,her zaman çok çalıştığını, sürekli bahçe kazdığını ve artık yorulduğunu söylüyor. Istambulova,"Uzun yaşamak bana tanrının bir armağanı değil cezası" derken "Keşke gençken ölmüş olsaydım, yaşamıyorum sadece sürünüyorum" diye de ekliyor.

"UZUN YAŞAMAK İÇİN HİÇBİR SIRRIM YOK"

Hayatta kalan son çocuğu olan Tamara'nın 5 yıl önce 104 yaşında ölmesiyle bütün çocuklarını kaybeden kadın, uzun yaşama dair hiçbir sırrı olmadığını, fermente süt içmeyi sevdiğini ve et ile çorbayı hiç yemediğini söyledi. "Spor yapan, özel şeyler yiyen, kendilerini formda tutmaya çalışan insanlar görüyorum ancak ben özel hiçbir şey yapmadım ve nasıl bu yaşa geldim hiç bilmiyorum" diyen Istambulova Rus İç Savaşı'ndan, İkinci Dünya Savaşı'ndan ve iki Çeçen savaşından sağ kurtulduğunu iddia etti.

SİBİRYA'DA SÜRGÜN HAYATI DA YAŞAMIŞ

Stalin tarafından sürgün edilen ve Sibirya'aki kamplarda da kalan kadın, genelde kederli ve kasvetli olmasına rağmen özellikle yaz aylarında evinin dışında en sevdiği yerde otururken, bazen mutlu görünüyor.