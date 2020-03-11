''128 tesiste 34 bin 416 öğrencimize hizmet veriyoruz'' Başkan Büyükakın, Ücretsiz Spor Okulu Projesinin 128 tesiste 34 bin 416 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiğini dile getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın başlattığı, Ücretsiz Spor Okulu Projesi kapmasında çok sayıda öğrenci sporla buluşmayı sürdürüyor. Ücretsiz Spor Okulu Projesinin 2019 – 2020 yılı döneminde 12 ilçede, 10 branşta devam ettiğini söyleyen Başkan Büyükakın, "128 tesiste 34 bin 416 öğrencimizin katılımıyla Ücretsiz Spor Okulu projemiz devam ediyor. Atletizm, Badminton, Basketbol, Cimnastik, Güreş, İzcilik, Masa Tenisi, Satranç, Voleybol ve Yüzme gibi branşlarda süren çalışmalarımızda çocuklarımızın mutluluğunu görmek bize ayrı bir enerji veriyor" dedi.

ZİHİN AÇIKLIĞINI VE KONSANTRASYONU ARTIRIYOR

Düzenli oynandığında fiziksel ve zihinsel gelişime olumlu katkılar sağlayan masa tenisi sporunun yaygınlaştırılması için Ücretsiz Spor Okulları kapsamında 29 tesiste, 3064 öğrenciye destek olduklarını belirten Büyükakın, "Sporcularımızın kendi okul takımlarında girdikleri müsabakalarda derece elde etmesini çok değerli buluyorum" ifadelerini sarf etti. Her yaş gurubundan düzenli olarak masa tenisi oynayanların omuz, kol, el kasları güçlenmesiyle masa tenisi sporunun genç yaşlardan itibaren oynanmasının eğitim hayatına da çok olumlu yansıdığını sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, "Zihin açıklığını ve konsantrasyonu artıran masa tenisi sporu aynı zamanda ?el-göz koordinasyonunu güçlendiriyor. Öğrencilerimizin küçük yaşlardan itibaren masa tenisiyle ilgilenmesi için gerekli altyapıyı hazırlıyoruz" diye konuştu.

"TOPLAM 117 OKULA SATRANÇ SINIFI YAPTIK"

Ücretsiz Spor Okulu Projesi kapsamında planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratan, süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olan, olaylara doğru yorumlarla ve yaklaşabilme yeteneklerini geliştiren satranç sporuna ayrı bir önem verdiklerini de söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Satranç eğitimlerimize 33 tesiste 3621 öğrencimizle devam ediyoruz. Kocaeli genelinde toplam 117 okula satranç sınıfı yaptık. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkileyen ve geliştiren satranç sporunun öğrencilerimizde kendine güven duygusunu aşılamasını ve geliştirmesini çok dikkatli bir şekilde takip ediyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Kaynak: Bültenler