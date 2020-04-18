128 şişe sahte alkol ele geçirildi Gaziantep'te bir iş yerinde 128 şişe sahte alkol ile gümrük kaçağı 50 litre dökme alkol ele geçirildi.

Gaziantep'te bir iş yerinde 128 şişe sahte alkol ile gümrük kaçağı 50 litre dökme alkol ele geçirildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte alkol satışı yapıldığı bilgisi üzerine, merkez Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesinde bir işyerine operasyon düzenlendi.

İşyerinde yapılan aramada 128 şişe sahte alkol ile gümrük kaçağı 50 litre dökme alkol ele geçirildi. Operasyonda, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA