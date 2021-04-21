'128 milyar dolar nerede' pankartına 13 bin 237 lira ceza

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, CHP Diyarbakır İl Başkanlığına asılan '128 milyar dolar nerede' yazılı pankart nedeniyle 13 bin 237 lira idari para cezası kesti.