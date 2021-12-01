128 milyar dolar nerede? Merkez Bankası açıkladı! 128 dolar kaç TL?

128 dolar kaç TL? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt geldi. Kamuoyunda sıkça gündem olan soru hakkında Merkez Bankası, 128 milyar dolar ile reel sektör, finans kesimi ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarının karşılandığını açıkladı. İşte detaylar haberimizde...

128 MİLYAR DOLAR NEREDE? MERKEZ BANKASI AÇIKLAMASI

29 Kasım'da CİMER üzerinden verilen yazılı yanıtta, dünyada daha önce görülmeyen bir krize yol açan Covid-19 salgının tüm ülkeleri olağan dışı tedbirler almak mecburiyetinde bıraktığı savunuldu. Merkez Bankası, verdiği yanıtta 128 milyar doların satılmasının gerekçesini şöyle açıkladı:

"Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de bu dönemde artan sermaye çıkışları, azalan doğrudan yatırımlar, turizm ve ihracatta yaşanan hızlı daralma nedeniyle ekonomide yüksek tutarda döviz talep fazlası ortaya çıkmıştır. Ek olarak mevcut jeopolitik konjonktürün de yarattığı baskılar, makro finansal istikrarı sağlamak üzere ekonomide döviz likidite ihtiyacının karşılanması gerekliliğini doğurmuştur. Bu nedenlerle finansal istikrarın korunması, ödemeler dengesi finansmanı ve döviz arz-talep dinamikleri kapsamında işlemler gerçekleştirilmiştir."

Merkez Bankası, 128 milyar doların reel sektör, finans kesimi ve kamu kurumlarının ihtiyacı için kullanıldığını açıkladı. Yazıda, buna ilişkin, "Bu sayede ülkemiz ekonomisinin üretim, istihdam ve ihracat kapasitesi korunmuş, reel sektörün, finansal kesimin ve kamu kurumlarının döviz likiditesine erişim ve dış ödemeler noktasında herhangi bir sorunla karşılaşmaması için gerekli tedbirler alınmıştır" denildi.

128 DOLAR KAÇ TL?

Dolar kuru bugün itibariyle, alışta 13,3840 TL, satışta 13,4478 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar alış kuru ve dolar satış kuru 01.12.2021 tarihi itibariyle saat 17:28'de güncellenmiştir. 1 Dolar 13,3840 Türk Lirası karşılık gelmektedir. 128 Dolar karşılığında 1.713,15 Türk Lirası alınabilmektedir.

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