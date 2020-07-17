128 kamerayı 28 saat izleyen jandarma, villa hırsızını yakaladı
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128 kamerayı 28 saat izleyen jandarma, villa hırsızını yakaladı

Sarıyer Uskumruköy'de villadan hırsızlık yapan zanlı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

128 kamerayı 28 saat izleyen jandarma, villa hırsızını yakaladı
17.07.2020 09:13 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:26

Sarıyer Uskumruköy'de villadan hırsızlık yapan zanlı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. 128 kamerayı 28 saat inceleyen ekipler zanlıyı lüks rezidansta gözaltına aldı. Şüphelinin evinde ve gösterdiği alanlarla yapılan aramalarda ele geçirilen 2 dizüstü bilgisayar, 1 cep telefonu ve 1 bisiklet sahiplerine teslim edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Sarıyer Uskumruköy Mahallesi'nde bulunan bir villada hırsızlık yapıldığı bilgisini aldı. Olay yerinde inceleme yapan Jandarma Suç Araştırma Timleri; 2 dizüstü bilgisayar, 1 cep telefonu ve 1 adet bisikletin çalındığını tespit etti. JASAT hırsızlık olayını yapan şahsın kimliğini tespit edip olayın aydınlatılması maksadıyla çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerine mercek altına aldı. Saatler süren incelemenin ardından şüphelinin eşkalini belirleyen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip ile şüphelinin Sarıyer'den İETT otobüsünde bindiği tespit etti.

JASAT tarafından İETT otobüs hatları, metro ve metrobüs hatlarının üzerinde bulunan kamera görüntüleri 12 saat süre ile tarandı ve şüphelinin Esenyurt Haramidere mevkisinde metrobüsten indiği görüldü. Şahsın yaya olarak kullanabileceği istikametler üzerindeki kamera görüntülerini 7 saat süreyle inceleyen jandarma ekipleri şüphelinin lüks bir rezidansa giriş yaptığını tespit etti.

Jandarma Suç Araştırma Timlerinin düzenlediği baskınla kıskıvrak yakalanan A.H.Y.'nin evinde 2 dizüstü bilgisayar, rezidans yakınında araziye sakladığı 1 cep telefonu ve olay yerine yakın bir bölgede araziye bırakılmış 1 bisiklet ele geçirildi.

Jandarmaya teşekkür etti

Toplamda 128 kamerayı 28 saat süreyle detaylı inceleyerek hırsızlık olayını aydınlatan jandarma ekipleri; çalınan 2 dizüstü bilgisayar, 1 cep telefonu ve 1 adet bisikleti sahibine teslim etti. Çalınan eşyalarının çok kısa sürede bulunarak kendisine teslim edilmesinden memnuniyet duyan H.F.S., Jandarma ekiplerine başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Gözaltına alınan A.H.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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