14.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:37

Adana'da bir iş yerinde yapılan aramada 127 kaçak cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı bilgisine ulaştı.

Polis, baskın yaptığı iş yerinde 127 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Ekipler, ele geçirilen kaçak cep telefonlarıyla ilgili iş yeri sahibi İ.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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