126 düzensiz göçmen yakalandı
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126 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 126 düzensiz göçmen yakalandı.

05.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:23

'nin ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın 'na geçmeye çalışan 126 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyindeki Müsellim Boğazı'nda devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları üç bölgeye operasyon düzenledi.

"TCSG 8" Bot Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında Suriye, Kongo, Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 39 kişiyi yakalayıp kıyıya getirdi.

"TCSG 109" Bot Komutanlığı ekipleri Leventkaya mevkisi açıklarında Afganistan uyruklu 28, Sivrice Burnu açıklarında da aynı ülke vatandaşı 59 düzensiz göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolunda giyecek ve yiyecek yardımı yapılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 126 düzensiz göçmen yakalandı
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