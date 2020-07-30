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126 bin liraya aldığı spor aracı, 1.5 milyon lira teklif verildiği halde satmıyor

Trabzon'da özel araç bakım servisi sahibi olan Mustafa Çağılcı, 126 bin liraya satın aldığı spor arabayı, 700 bin liraya modifiye ettirdi. 1994 model spor arabaya 1.5 milyon lira teklif geldi. Fakat araç sahibi teklifleri geri çevirdi.

126 bin liraya aldığı spor aracı, 1.5 milyon lira teklif verildiği halde satmıyor
30.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:16

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde özel bir araç bakım servisi sahibi olan Mustafa Çağılcı (38), 2014 yılında 126 bin liraya satın aldığı 1994 model spor arabaya, yaklaşık 700 bin lira harcama yaparak, modifiye etti. Cağılcı, yaptığı düzenlemelerle, aracın beygir gücünü 335'ten 1200'e yükseltti. Türkiye'de az sayıda bulunan spor aracına gözü gibi bakan Çağılcı, trafikte sürekli ceza yediği için bir dönem aracını satmaya karar verdi. Çağılcı, aynı özelliklerde benzer bir aracın 20 milyona mal olacağını öğrenince, yenilediği spor arabasını satmaktan vazgeçti. Antika olarak nitelendirdiği araca yoğun ilgi olduğunu belirten Çağılcı, 1,5 milyonu aşkın teklifleri geri çevirip aracını satmıyor.

126 bin liraya aldığı spor aracı, 1.5 milyon lira teklif verildiği halde satmıyor

"1600 BEYGİRLİK SETUP VAR"

Mustafa Çağılcı, insanların parası olsa bile bu araca ulaşamadıklarını belirtti. Çağılcı, "Aracı 126 bin liraya Antalya'dan aldım. O yıllarda kimsenin bilmediği, standart bir arabaydı. Yaklaşık 100 bin dolar masraf ettik. Bunun sayesinde, aracımız 1200 beygire ulaştı. Aracımızda 1600 beygirlik setup var. Yani araçla 1600 beygir güce kadar ulaşabiliyoruz. Amerika, Malezya ve dünyanın birçok yerinden özel parçalar getirdik. Ortalama 7 yılda bu arabayı yaptık. Bununla beraber gereken güç ve değere ulaştı. Şu an araç 1,2 milyon TL ve üzerinde bir değere sahip. O da aracı satmak isterseniz satıyorsunuz. Yoksa satılacak bir araç değil, koleksiyonluk, antika değerinde bir araç. Bu araç Türkiye'de hiçbir dönem satılmadı. Gümrükten geçme bir araç. Paranız olsa bile bu araca ulaşamıyorsunuz, alamıyorsunuz. Bir de bin beygir ve üzeri bir araca sahip olmak için 20 milyon ve üzerinde paralar vermek lazım" dedi.

126 bin liraya aldığı spor aracı, 1.5 milyon lira teklif verildiği halde satmıyor

"ARABA SEVDALISIYIM"

Araba sevdalısı olan Mustafa Çağılcı, çocukluktan beri modifiye işleriyle uğraştığını belirtti. Çağılcı, "Araba sevdalısıyım, çocukluktan beri modifiye işleri yapıyoruz. Tırlarda ve araçlarda bu işlemleri yapıyoruz" diye konuştu.

126 bin liraya aldığı spor aracı, 1.5 milyon lira teklif verildiği halde satmıyor

Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: 126 bin liraya aldığı spor aracı, 1.5 milyon lira teklif verildiği halde satmıyor - Trabzon
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