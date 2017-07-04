126 Adet Uyuşturucu Hapla Yakalandı

Edirne'de üzerinde 126 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu hap sattığı tespit edilen O.G. isimli şahsı yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 49.3 gram olan dara ağırlığı olan 126 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirdi. O.G. polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - EDİRNE