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125 parça tarihi eseri satmak isteyen 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
125 parça tarihi eseri satmak isteyen 4 kişi yakalandı

Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi yakalanırken 125 parça tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi yakalanırken 125 parça tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu E.Ç., V.Ç., B.Ç. ve E.Ç. isimli şahısların ellerinde bulunan tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ve objeleri satmak amacıyla müşteri aradıkları öğrenildi. Şüpheli şahısların bulunduğu 06 FN 2487 plakalı araç, KOM Şube ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Afyonkarahisar karayolu üzerinde durduruldu. Araç içerisinde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 111 adet ait değişik madenlerden oluşan sikke, 5 adet yüzük, 1 adet haç (stavros), 8 adet metal obje olmak üzere toplam 125 parça tarihi eser niteliği taşıyan eşya ele geçirildi. Ele geçirilen objeler, Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Olayla ilgisi bulunan E.Ç., V.Ç., B.Ç. ve E.Ç. isimli şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli tahkikata başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

125 parça tarihi eseri satmak isteyen 4 kişi yakalandı

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Haber: 125 parça tarihi eseri satmak isteyen 4 kişi yakalandı - Haberler
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