125 bin ahududu fidanı üreticiyle buluştu
Bursa'da Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği kapsamında geçtiğimiz yıl çiftçilere 31 bin adet yüksek verimli polka cinsi ahududu fidanı ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi ise 125 bin adet fidanı; korona virüs salgını nedeniyle bizzat çiftçilerin evlerine kadar götürüp teslim etti.
29.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:32
Bursa'da Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği kapsamında geçtiğimiz yıl çiftçilere 31 bin adet yüksek verimli polka cinsi ahududu fidanı ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi ise 125 bin adet fidanı; korona virüs salgını nedeniyle bizzat çiftçilerin evlerine kadar götürüp teslim etti.
Kaynak: Dunya.com