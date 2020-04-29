125 bin ahududu fidanı üreticiyle buluştu Bursa'da Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği kapsamında geçtiğimiz yıl çiftçilere 31 bin adet yüksek verimli polka cinsi ahududu fidanı ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi ise 125 bin adet fidanı; korona virüs salgını nedeniyle bizzat çiftçilerin evlerine kadar götürüp teslim etti.

Bursa'da Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği kapsamında geçtiğimiz yıl çiftçilere 31 bin adet yüksek verimli polka cinsi ahududu fidanı ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi ise 125 bin adet fidanı; korona virüs salgını nedeniyle bizzat çiftçilerin evlerine kadar götürüp teslim etti. Kaynak: Dunya.com