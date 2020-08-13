"124 Gündüz Yaşam Merkezinde hizmet süresini 40 saate çıkardık" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli vatandaşların hayatın her alanında yer almalarını sağlamaya yönelik projeleri hayata geçirirken; Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireyler için de ayrı çalışmalar yürütüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli vatandaşların hayatın her alanında yer almalarını sağlamaya yönelik projeleri hayata geçirirken; Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireyler için de ayrı çalışmalar yürütüyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendine özgü bir sağlık sorunu olan otizmle ilgili birçok hizmet ve projeyi uyguladıklarını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve YÖK ile önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.

"GÜNDÜZ YAŞAM MERKEZLERİNDE HİZMET SÜRESİNİ 16'DAN 40 SAATE ÇIKARDIK"

Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, "124 Gündüz Yaşam Merkezlerinde otizmli bireylere hizmet veriyoruz. Bu merkezlerde haftada 16 saat hizmet alan otizmli vatandaşlarımızın yararlanma sürelerini 40 saate çıkardık" dedi. Bakan Selçuk, otizmli bireylerin Gündüz Yaşam Merkezlerinde belirli bir saatte evlerinden alınarak belirli bir saatte ailelerine teslim edilmek üzere servis dahil tüm hizmetleri de karşıladıklarını kaydetti.

"OTİZM MASASI İLE AİLELERE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYORUZ"

İl müdürlükleriyle yapılan çalışmaları da paylaşan Bakan Selçuk, "İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Hizmet Merkezlerimiz bünyesinde kurulan Otizm Masasında, ailelerimize ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti veriyoruz" diye konuştu.

KORUMALI İŞ YERLERİNDE İSTİHDAM EDİLEN HER ENGELLİ İÇİN MALİ DESTEK

Bakan Selçuk, Gaziantep, Konya, Manisa ve Sakarya'da kurulan 9 korumalı iş yerinde otizmli bireylerin istihdama katıldığını, korumalı işyerlerinde istihdam edilen her engelli için de mali destek sunduklarını kaydetti.

OTİZMLİ BİREYLERE ÖZEL KURS PROGRAMLARI HAZIRLANDI

MEB ve YÖK ile birlikte eğitim alanında yapılan çalışmalara da değinen Bakan Selçuk, "Özel eğitim hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesi amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenmiş olup, bu kapsamda 81 ilden 893 formatör yetiştirildi. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan 250 rehberlik ve özel eğitim öğretmenine otizm spektrum bozukluğu alanında eğitim verildi. Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylere 206 kurs programı hazırlandı" dedi.

"ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EĞİTİMCİSİ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK PROGRAMLAR AÇILDI"

Özel eğitim meslek okullarındaki 38 mesleki atölyenin, hafif düzey tanılı otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere sunulduğunu kaydeden Selçuk, "Çeşitli sanat ve spor dallarında yetenekli olan otizmli bireyler kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınavı ile değerlendirilmeye başlandı. Sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için geçerli olmak üzere, kontenjanın yüzde 10'unun engelli öğrenciler için ayrılması sağlandı. Erken çocukluk dönemi eğitimcisi yetiştirilmesine yönelik önlisans, lisans, tezli/ tezsiz yüksek lisans ve doktora programları açılmasına ilişkin çalışma başlatıldı" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA