1237 TL değerinde oyun Temmuz'da PlayStation Plus'ta ücretsiz! PS Plus Temmuz 2021 oyunları neler?
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1237 TL değerinde oyun Temmuz'da PlayStation Plus'ta ücretsiz! PS Plus Temmuz 2021 oyunları neler?

1237 TL değerinde oyun Temmuz'da PlayStation Plus'ta ücretsiz! PS Plus Temmuz 2021 oyunları neler?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Sony, PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarının, PlayStation Plus aboneliğiyle Temmuz ayında ücretsiz olarak erişebileceği oyunları duyurdu. İşte, PlayStation Plus Temmuz 2021 ücretsiz oyunlar!

Geçtiğimiz günlerde yaptığı zamlarla, kullanıcılarının tepkisini alan Sony, her ay olduğu gibi bu ayda PS Plus abonelerine ücretsiz olarak vereceği oyunları duyurdu.

PlayStation Plus aboneleri Temmuz ayında tam 1237 TL değerinde oyuna ücretsiz şekilde erişebilecek. Verilecek oyunlar, macera, arcade ve nişancı temalı olacak.

Geçtiğimiz ay Sony, Stars Wars: Squadrons ve Virtua Fighter 5: Ultima Showdown oyunlarını PlayStation 4 kullanıcı için, Operation: Tongo oyununu ise PlayStation 5 kullanıcıları için ücretsiz olarak sunmuştu.

Temmuz ayına girilirken yeni oyunlarını açıklayan Sony'nin, geçtiğimiz haftalarda mağazasında yaptığı büyük ölçekli zamdan sonra, kullanıcıların gönlünü almak istiyor olsa ki, bu ay tam toplam 1237 TL değerindeki oyunları ücretsiz bir şekilde erişime açıyor. Bu bağlamda Sony'nin ücretsiz olarak sunduğu yapımlar şu şekilde:

PLAYSTATION PLUS TEMMUZ AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI

  • Call of Duty: Black Ops 4 - PS4/PS5
  • WWE 2K Battlegrounds - PS4/PS5
  • A Plague Tale: Innocence - PS5
  • Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown - PS4/PS5
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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