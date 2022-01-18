123 YILLIK HAPİS CEZASI KESİNLEŞEN KATİL ZANLISI YAKALANDI

MERSİN'de yanındaki 4 kişiyle birlikte bir kıraathaneye düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişiyi öldürüp, 6 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle tutuklanıp, yargılama sırasında tahliye edilen Ali Telli (40), mahkemenin verdiği 123 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca yakalanıp,...

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - MERSİN'de yanındaki 4 kişiyle birlikte bir kıraathaneye düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişiyi öldürüp, 6 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle tutuklanıp, yargılama sırasında tahliye edilen Ali Telli (40), mahkemenin verdiği 123 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Olay, 14 Aralık 2008'de Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Haşmet Şener'e ait kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda Serdar Altın (37) ile Savaş Verdi (25) hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, aralarında Ali Telli'nin de bulunduğu 5 kişiyi, saklandıkları adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 kalaşnikof ile 2 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

CEZASI ONANINCA YENİDEN YAKALANDI

Yargılama sürecinin uzaması nedeniyle 2015 yılında tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilen Telli, hakkında yerel mahkemece verilen 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'tehdit' suçlarından 123 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlenen Telli'nin yakalanması için çalışma başlattı. Sokağı abluka altına alan polis, evinden çıkan Telli'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali Telli önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.