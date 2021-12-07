123 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN TEFECİLİK ŞEBEKESİNE ŞAFAK VAKTİ OPERASYON - Haberler
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123 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN TEFECİLİK ŞEBEKESİNE ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da 123 kişiyi mağdur edip, 10 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilik şebekesine şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA'da 123 kişiyi mağdur edip, 10 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilik şebekesine şafak vakti operasyon düzenlendi. 17 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.

Tefecilikle mücadeleyi sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte paraya ihtiyacı olan kişilere faizle borç verip, teminat olarak çek ve senet alan, borcunu ödemeyenlere icra işlemi başlatıp, 123 kişiyi mağdur ederek, 10 milyon liralık vurgun yapan tefecilik şebekesini deşifre etti.

17 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Şebekeye üye olduğu öne sürülen 17 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti. Şafak vakti 17 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

123 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN TEFECİLİK ŞEBEKESİNE ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

123 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN TEFECİLİK ŞEBEKESİNE ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

123 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN TEFECİLİK ŞEBEKESİNE ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

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