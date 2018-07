122'si Muvazzaf 271 Askere Fetö Gözaltı Kararı

Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamlarıyla irtibat kurmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 122'si muvazzaf 271 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 48 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları iddiasıyla 122'si muvazzaf 271 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 48 ilde eş zamanlı operasyon başlatılırken gözaltı kararında; FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının 'Mahrem Hizmetler' olarak isimlendirdiği yapılanmasında gizliliğe azami derecede dikkat ettiği, TSK içerisindeki görevli terör örgütü mensubu şahıslar ile örgüt içerisinde üst düzey faaliyet yürüten sözde sorumlular arasında deşifre olmayı engellemek maksadıyla farklı iletişim modellerinin kullanıldığı anlatıldı.

"BİLİNEN İLETİŞİM USULLERİNDEN UZAK DURDUKLARI" Bu örgüt mensuplarının diğer örgüt mensupları tarafından iletişim amacıyla kullanılan "Bylock" dahil olmak üzere bilinen iletişim usullerinden uzak durdukları, ülke genelinde Bylock kullandığı tespit edilen asker sayısının örgütün TSK içerine sızdığı tahmin edilen örgüt üyesi sayısına göre çok az olmasının bu durumu açıkça gösterdiği anlatılan gözaltı kararında; Genel Kurmay Başkanlığı'nda elde olunan verilere göre 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde toplam 212 bin 319 muvazzaf personelin bulunmakta olup bu sayıdan sadece 3 bin 61 personelin 'Bylock' kullanıcısı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

HER RÜTBEDEN YÜZDE 10'U İHRAÇ EDİLDİ Diğer mensupların ikinci bir darbe girişiminde veya örgütsel başka bir faaliyette kullanılmak üzere hazır olarak beklettiğinin değerlendirildiği anlatılan gözaltı kararında Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarından soruşturma dosyasında gönderilen 24 Mart 2017 tarihli cevabi yazılara göre her kuvvette görev yapan uzman çavuş, astsubay, subay ve generallerin her rütbede en fazla yüzde 10'un ihraç edildiği veya görevden uzaklaştırıldığı anlatıldı. Hava Kuvvetlerindeki Bin 505 yüzbaşıdan 136'sının, 7 bin 978 Astsubay Kıdemli Başçavuşundan 129'unun, Deniz Kuvvetlerinde 738 Albay'dan 86'sının, Kara Kuvvetlerinde ise 3 bin 672 Albay'dan 386'sının bu kapsamda olduğu anlatılan gözaltı kararında; örgüt eylemlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda askeri personellerden sorumlu olan ve örgütsel olarak 'öğretmen' tabir edilen yönetici düzeyindeki şahısların kamuya açık ve bir birinden bağımsız market büfe lokanta gibi işletmelerde kurulu sabit hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü telefonları kullanarak sorumlu bulundukları örgüt mensuplarına talimatlar verdikleri anlatıldı.

(Yusuf Melikoğlu/İHA)