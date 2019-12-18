121 bin dolarlık ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı

18.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:46

ANTALYA'da, girdiği bir evden 121 bin dolarlık ziynet eşyası çaldığı belirlenen Veli Eryalçın (40), evinde yakalandı. Bugün adliyeye sevk edilen Eryalçın, tutuklandı.

Olay dün saat 13.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Toroslar Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Antalya'da yaşayan Şili vatandaşı Hanan Wshannoun'un ikinci kattaki dairesine kimsenin olmadığı sırada giren hırsız; altın saat, kolye, bileklik ve küpeyle birlikte 121 bin dolar değerinde ziynet eşyası çaldı. Eve geldiğinde soyulduğunu anlayan Hanan Wshannoun, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin Veli Eryalçın olduğunu belirledi. Şüpheli, dün akşam saatlerinde evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada bulunan ziynet eşyalarına el konuldu.Gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürülen Eryalçın, ifadesinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Veli Eryalçın, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. El konulan ziynet eşyalarının ise sahibine teslim edileceği kaydedildi.

Kaynak: DHA