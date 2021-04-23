1200 yıllık dev çınara bakım
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1200 yıllık dev çınara bakım

İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Haberler | Güncel

1200 yıllık dev çınara bakım Samsun'da 1200 yıllık dev çınar ağacının Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bakımı yapıldı.

1200 yıllık dev çınara bakım

SAMSUN - Samsun'da 1200 yıllık dev çınar ağacının Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bakımı yapıldı.

Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde Akbaş ailesinin mülkiyetinde bulunan yaşı ve tarihiyle görenleri hayrete düşüren dev çınar ağacı bakıma alındı. 18 metre genişliğinde, 35 metre yüksekliğindeki anıt ağacın zamanla kuruyan dalları ağacın yükünü hafifletmek adına temizlendi. Ağacın içerisinde çürümüş bölgeler özel makinelerle tamamen ağaçtan uzaklaştırıldı. Mantarlar ve böcekler oluşmaması için ilaçlama yapıldı. Zamanla tekrardan böcekler oluşmasın diye özel reçinemsi bir malzeme ile dokuların üzeri kapatıldı, çürümenin önüne geçilebilmesi için çalışma yapıldı. 12 asır boyunca dimdik ayakta kalabilen çınar ağacı, Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 'anıt ağaç' olarak da tescillendi.

"Türkiye'de bu ağaçtan birkaç tane var"

Anıt ağacın bakım çalışmasını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hamzalı Mahallesi'nde tescillenmiş çınar ağacının ekiplerimizle birlikte restorasyonunu yapıyoruz. Türkiye'de bu ağaçtan birkaç tane var. Şu an durumu çok iyi. İç kısmını bütün teknik ekiple birlikte restore edeceğiz. Ne kadar mantarlaşmış, çürük dokular varsa onlar alınacak. Zarar vermeyen bir kimyasal ile birlikte muhafaza altına alınacak. Bu tescilli eseri yaşatma noktasında biz belediye olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

Mülkiyet sahibi Hamdi Akbaş ise ağaca bakım yaptıkları için Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Demir'e teşekkür etti.

1200 yıllık dev çınara bakım
1200 yıllık dev çınara bakım
1200 yıllık dev çınara bakım
1200 yıllık dev çınara bakım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

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