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120 yıl hapis cezası bulunan firari, Dörtyol'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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120 yıl hapis cezası bulunan firari, Dörtyol'da yakalandı

Hakkında 120 yıl hapis cezası bulunan firari sosyal medya dolandırıcısı H.B., sahte kimlikle Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hakkında 120 yıl hapis cezası bulunan firari sosyal medya dolandırıcısı H.B., sahte kimlikle Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, sosyal medya platformunda farklı illerde ikinci el eşya alım satımı ile dolandırıcılık yaptığı ve sahte kimlik kullandığı tespit edilen H.B. isimli şahsın Dörtyol ilçesine geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından Yeşilköy mahallesinde sahte kimlik ile yakalanarak gözaltına alınan firari H.B. isimli şahsın hakkında 17 ayrı dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından Kahramanmaraş, Ceylanpınar, Mersin, Seydişehir ve Konya ağır ceza mahkemeleri tarafından verilmiş toplam 120 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı belirlendi.

Firari şüpheli H.B., işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Dörtyol, Medya, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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