120 yataklı otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti
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İl Sağlık Müdürlüğü, Akdeniz, Güncel

120 yataklı otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti

120 yataklı otelini sağlık çalışanlarına tahsis ettiMERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde bir otel, kapılarını koronavirüs (covid-19) salgınına karşı hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına açtı.

09.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:58
120 yataklı otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti

120 yataklı otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde bir otel, kapılarını koronavirüs (covid-19) salgınına karşı hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına açtı.

Diğer illerdeki işletmelerini koronavirüs salgını nedeniyle kapatan bir otelin Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Korkmaz, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü'yle yaptıkları protokolle 120 yataklı otellerini sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiklerini söyledi. Mesaiden sonra evlerine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarına destek vermek istediklerini kaydeden Korkmaz, "Bu zor günlerde devletimizin verdiği mücadeleye destek vermek istedik. İl Sağlık Müdürlüğü ve Valilik ile bir protokol yaptık. Müdürlük, risk grubuna göre sağlık çalışanlarını sınıflandırarak onlardan dilekçe topluyor ve tesisimizde konaklamak isteyenleri bize gönderiyor. Onları burada elimizden geldiğince ağırlamaya çalışıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü de bize destek oluyor. Umarım bu zorlu günleri en kısa zamanda atlatırız" dedi.

Otelde konaklayan sağlık çalışanı Bilgehan Erseçgin, İl Sağlık Müdürlüğü ve otel yöneticilerine teşekkür etti.


Kaynak: DHA

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