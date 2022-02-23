120 sporcu şampiyon olmak için yarıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

120 sporcu şampiyon olmak için yarıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
120 sporcu şampiyon olmak için yarıştı

Okul Sporları yarışmaları kapsamında yapılan küçükler ve yıldızlar yüzme il birinciliği müsabakaları sona erdi.

DÜZCE (İHA) - Okul Sporları yarışmaları kapsamında yapılan küçükler ve yıldızlar yüzme il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları yarışmaları kapsamında Küçükler ve Yıldızlar Yüzme il birinciliği Düzce Yüzme Havuzu'nda yapıldı. Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde bulunan Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Yüzme il Birinciliği müsabakalarına 120 sporcu katıldı. Sporcular Serbest, sırt üstü, kelebek ve kurbağalama stillerinde yarıştılar.

Dereceye giren sporculara ödülleri beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Spor

gençlik, Yüzme, Düzce, Okul, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title