120 okul servisine 37 bin 509 TL ceza kesildi - Haberler
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120 okul servisine 37 bin 509 TL ceza kesildi

120 okul servisine 37 bin 509 TL ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'da jandarma ekipleri tarafından 6 Eylül ve 30 Aralık tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 120 okul servis araç sürücüsüne 37 bin 509 TL para cezası kesildi.

TRABZON (İHA) - Trabzon'da jandarma ekipleri tarafından 6 Eylül ve 30 Aralık tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 120 okul servis araç sürücüsüne 37 bin 509 TL para cezası kesildi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından 6 Eylül - 30 Aralık 2021 tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik havadan ve karadan özel trafik denetimi yapıldı. Drone destekli yapılan özel denetimlerde 4 bin 853 okul servis aracı kontrol edilirken, eksiklikleri bulunan 120 okul servis araç sürücüsüne 37 bin 509 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 26 okul servis aracı trafikten men edildi.

Denetimler esnasında araç şoförleri ile öğrencilere trafik kuralları, emniyet kemerinin kullanımı ve Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kuralları ile ilgili hatırlatmalar yapılarak bu kurallara uymanın önemi hakkında bilgilendirmelerde yapıldı. - TRABZON

120 okul servisine 37 bin 509 TL ceza kesildi

120 okul servisine 37 bin 509 TL ceza kesildi

120 okul servisine 37 bin 509 TL ceza kesildi

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